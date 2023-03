Gelderland trekt de portemonnee voor prefabhuizen: ‘6500 extra woningen in de komende 8 jaar’

,,De woningnood in Gelderland is hoog", aldus Peter Kerris, als gedeputeerde belast met de woningbouw in de provincie. ,,Er moeten 100.000 woningen worden bijgebouwd. Fabrieksbouw draagt daar aan bij. Het versnelt de woningbouw, maakt woningen betaalbaar en zorgt ervoor dat we zuiniger omgaan met onze grondstoffen. Sneller, schoner en goedkoper.”