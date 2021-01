Gelderland verder in de stikstofproblemen door uitspraak over verlengde A15

Bouwer woningen Gashouders­kwar­tier staat klaar, maar wanneer kan hij beginnen? Over drie jaar pas?

25 januari ARNHEM - De bouw van 186 nieuwe woningen op het voormalige gasfabriekterrein in Arnhem wordt in het ergste geval misschien wel met drie jaar vertraagd door een nieuwe bezwaarprocedure. Terwijl de meeste koopwoningen in dat ‘Gashouderskwartier’ al zijn verkocht.