Gelderland verlaagde als cadeau wegenbelasting, nu moet inwoner ineens meer betalen: waarom?

De motorrijtuigenbelasting is altijd al een belangrijke inkomstenbron voor provincies geweest. Het omvat zo’n 20 procent van hun totale inkomsten. Je kan het zien als ‘makkelijk geld’ voor provincies. Ze hoeven het niet per se aan wegen en infrastructuur te besteden, waar de ‘gebruiker’ in feite wel voor betaalt.



Bovendien mag de provinciale politiek bepalen hoe hoog het tarief is en hoe het opgehaalde geld besteed wordt. Kortom: veel vrijheid.



Om extra geld op te halen verhogen provincies de belasting regelmatig. Zeven provincies besloten dat voor 2021, in de crisistijd die komend jaar waarschijnlijk brengt, niet te doen. Flevoland, Groningen, Utrecht, Noord-Brabant en Gelderland verhoogden wél. Noord-Brabant met 0,5 procent, Utrecht met 1,8 procent en Gelderland met 2,6. Daarmee is Gelderland de hardste stijger.