Gelderland werkt wel degelijk samen met ‘homovrije’ Poolse regio, politiek eist opheldering

Hoe kan het dan dat Gelderland toch deelneemt aan een internationaal zorgproject, waar ook Lubelskie bij betrokken is? Dat willen D66 en de PvdA nu onder meer weten via Statenvragen. Een provinciewoordvoerder zegt dat de afspraken voor het project al waren gemaakt voordat de discussie over de vriendschapsband met Lubelskie begon. Of Gelderland zich terugtrekt uit het project, is nog onduidelijk.



Om precies te zijn, gaat het om een internationale samenwerking die zich richt op het aantrekkelijker maken van de zorg en opleidingen in die sector. Dat moet gebeuren door onderling bijvoorbeeld kennis en ervaring uit te wisselen. Naast Lubelskie doen nog twee Europese regio’s mee, evenals zes zorgopleiders. Twee mbo-instellingen komen uit Gelderland: ROC Rivor en het Graafschap College.



Mocht de provincie doorgaan met het project, dan willen D66 en de PvdA weten of er ruimte is om in gesprek te gaan over de rechten van LHBTI’ers in Lubelskie.