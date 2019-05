Gelderland wil het ‘Normandië van Nederland’ worden (en 5 andere opmerkelijke plannen)

Geen aanpassin­gen Willemstun­nel na ongelukken

6:58 ARNHEM - Het vijfde ongeval in de Willemstunnel in Arnhem in een half jaar tijd is voor de gemeente Arnhem geen aanleiding om extra veiligheidsmaatregelen te nemen. Gistermiddag sloeg een personenauto over de kop. Niemand raakte gewond.