Gelderland worstelt met ‘LHBT-vrije vriend’ uit Polen, maar verbreekt band niet

column remco kock Ook als het gaat om de tandarts ben ik een echte Arnhemmer

14 september In de media gaat het vaak over boze blanke mannen. Zelf voel ik me meer een bange blanke man. Als er een vliegtuig crasht of uit de lucht wordt geschoten, denk ik: het zal je maar gebeuren. Direct neem ik het besluit om nooit meer te vliegen.