Gelders openbaar vervoer voorlopig niet verder uitgekleed, Statenleden trekken portemonnee

Bertus, die zijn drinkmaat doodstak, zegt dat hij geen keuze had: ‘Hij had rode ogen van de alcohol en ik zag dat die ogen gingen draaien’

Hij had geen keuze? De 56-jarige Bertus ter M., die dinsdag terechtstond voor het doodsteken van Yüksel (47) op de stoep voor zijn woning in de Arnhemse wijk Geitenkamp, bleef het voor de rechtbank steeds herhalen: hij had geen keuze. ,,Het was hij of ik.”