Gelderse bedrijven met elektrische deelauto’s kunnen duizenden euro’s krijgen

Sloop oostkant Nieuwstraat Arnhem na decennia van discussie van start

12:45 ARNHEM - Beetje bij beetje gaat de bebouwing oostkant van de Nieuwstraat in Arnhem tegen de vlakte. Jarenlang werd er in de stad gediscussieerd over de toekomst van dat deel van de zuidelijke binnenstad en deze week is daarmee een begin gemaakt. Een deel van het voormalige Café De Kroeg op de hoek van Nieuwstraat en Trans is al gesloopt.