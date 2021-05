Gelderse FVD-leider stapt alsnog uit partij om 4/5mei-poster en bewust maken van ophef door Baudet

‘Forum voor Democratie is niet meer de partij is waar ik mij vierenhalf jaar geleden met hart en ziel voor ben gaan inzetten', schrijft de nummer elf op de landelijke FVD-lijst op Twitter. ‘Ik heb daarom besloten mijn FVD lidmaatschap op te zeggen.’ De Kok blijft wel in de Gelderse Provinciale Staten. Volgens hem blijven de andere Forumleden wel bij de partij.



In een toelichting zegt De Kok dat hij ‘ontstemd’ was over de poster van FVD, waarin een vergelijking werd getrokken tussen de Tweede Wereldoorlog en de coronamaatregelen. ,,Maar daarna zag je nog een verdere verharding in de stellingname, er werd geen woord van teruggenomen.’’