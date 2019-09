Gelderse gemeenten in financiële problemen: burgemeesters slaan alarm

Meer dan de helft van de Gelderse gemeenten krijgt vooralsnog de begroting niet rond en zal extra moeten bezuinigen. Zeer zorgelijk, vindt gedeputeerde Jan Markink. Eerder deze week sloegen de veertig grootste gemeenten al alarm over bezuinigingen van het rijk. Er zijn vooral grote tekorten aan het ontstaan in de jeugdzorg en bij de wmo. Wethouders zeggen dat het zo helemaal verkeerd gaat.

Kritiek op bezuiniging op zorg

Een van hen is de Renkumse PvdA-wethouder Marinka Mulder. Zij bekritiseert al langere tijd de rijksbezuinigingen op de zorg. Ook is ze kritisch op het systeem dat als de landelijke overheid minder geld uitgeeft, de gemeente automatisch ook minder krijgen. Die methode heeft ook in Renkum grote gevolgen: de gemeente ziet zich genoodzaakt fors te bezuinigen op de bibliotheek en het zwembad.

„Nederland is nog nooit zo rijk geweest. En de gemeenten worden gedwongen om te bezuinigen alsof we in een diepe economische crisis zitten. Welke fractie repareert met #Prinsjesdag deze systeemfout?”, twitterde Mulder in de aanloop naar de miljoenennota.

Het kabinet voert die reparatie vooralsnog niet uit, en daar baalt Mulder van. ,,We moeten nog doorrekenen wat de miljoenennota betekent voor het geld dat we van het rijk krijgen’’, zegt Mulder. ,,Maar de oplossing zal er niet in staan. Het zijn natuurlijk geen sexy onderwerpen: gemeentefonds, verdeelmodellen. Maar we móeten erover praten”, bepleit Mulder.

,,Ik hoop dat de Tweede Kamerfracties zich sterk maken voor de gemeenten en dat het kabinet meer uitgeeft”, zegt burgemeester Peter de Baat van Montferland. ,,Veel gemeenten zien zich voor veel grotere opgaven gesteld dan ze aankunnen. Ook in Montferland leidt dat tot forse bezuinigingsvoorstellen.”

Burgemeesters Arnhem en Nijmegen bezorgd

Quote Het is alle hens aan dek om een sluitende begroting te krijgen Ahmed Marcouch, Burgemeester Arnhem De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch zegt dat in zijn gemeente de problemen niet minder groot zijn. In de Gelderse hoofdstad kwam het tot een breuk tussen enerzijds GroenLinks en PvdA en anderzijds VVD en D66. Punt van discussie: bezuinigingen. Inmiddels proberen de partijen die breuk weer te lijmen. ,,We hebben hier een grote opgave, en het is alle hens aan dek om een sluitende begroting te krijgen.’’

Zijn Nijmeegse collega Hubert Bruls denkt er precies zo over. Ook hij maakt zich grote zorgen over de bezuinigingen op sociale voorzieningen en cultuur waar grote gemeenten als Nijmegen zich voor geplaatst zien. Bruls roept de Tweede Kamer op hiervoor meer geld vrij te maken. Bruls stuurde eerder deze week met collega's al een brandbrief om meer geld voor de bestrijding van criminaliteit te vragen.