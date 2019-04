Gelderse Staten houden voet bij stuk: eerst laagvliegroutes weg, dan ‘Lelystad’ pas open

Dat bleek vandaag op het provinciehuis in Arnhem.



Minister van Nieuwenhuizen maakte vorige week bekend dat de herindeling van het luchtruim, die aanvankelijk voor 2023 gepland stond, al eind 2021 of begin 2022 gerealiseerd moet zijn.



Daardoor zouden de laagvliegroutes boven het oosten van het land eerder moeten verdwijnen. Als de opening van Lelystad Airport volgend jaar doorgaat, zouden vliegtuigen ‘slechts’ twee jaar laag over bijvoorbeeld de Veluwe en Ede, Wageningen en Renkum hoeven vliegen.

Staten blijven voor opening liggen

Maar dat is nog steeds te lang, vinden de Gelderse Staten. In november namen de politici al een motie aan met de strekking: eerst de laagvliegroutes van tafel, dan pas Lelystad Airport open.



De nieuwe toezeggingen van de minister veranderen daar niks aan, zo bleek tijdens de eerste Statenvergadering in de nieuwe samenstelling.



In een debat, aangevraagd door de ChristenUnie, hamerden vrijwel alle partijen er bij het college op om bij het Rijk bezwaar te blijven maken tegen opening van het vliegveld voordat de laagvliegroutes aangepast zijn.

Quote Wij zien lichtpunt­jes, maar daar moeten we ons niet door laten verblinden. Antoon Kanis, Statenlid D66

Partijen willen harde toezegging

In het voorstel van de minister ontbreken garanties, vindt een meerderheid in het Gelderse parlement. ,,We zien een aantal lichtpuntjes”, zei D66-Statenlid Antoon Kanis. ,,Maar daar moeten we ons niet door laten verblinden. Wij willen eerst helemaal geen laagvliegroutes, en dan pas praten over openen Lelystad Airport.”



Het CDA, de VVD, PvdA, GroenLinks, en ChristenUnie waren dezelfde mening toegedaan. Bovendien willen de partijen de harde toezegging dat Lelystad wordt alleen gebruikt voor overloopvluchten vanuit Schiphol, niet voor autonome groei.

‘Geen afvoerputje van Schiphol’

Quote Voor Gelderland is laagvlie­gen onaccepta­bel. Josan Meijers, gedeputeerde provincie Gelderland De Partij voor de Dieren en de SP zijn überhaupt tegen het gebruiken van het vliegveld als uitvalsbasis voor Schiphol. ,,De overheid wil alles op alles zetten om rupsje nooit genoeg - de luchtvaart - te laten groeien”, zei SP’er Maurits Gemmink.



,,Het gaat niet alleen om hoog- of laagvliegen, ook over de vervuiling. Er is maar één oplossing: Lelystad Airport niet open als afvoerputje van Schiphol.”



PvdD-voorman Luuk van der Veer sloot zich daarbij aan: ,,Geluk is niet afhankelijk van het aantal kilometers dat je vliegt. Er is niets tegen vakanties per fiets, bus, of trein.”

We zijn er nog niet