GelreDome wéér stijf uitverkocht voor Mega Piraten Festijn: ‘De allermooiste editie, met zo’n kolkende massa’

Arnhem gaat ‘nog strakker’ naar kalender GelreDome kijken na verkeers­pro­ble­men rond Monster Jam

ARNHEM - De agenda voor evenementen in stadion GelreDome in Arnhem moet nóg nauwkeuriger worden bekeken. Drukte in de binnenstad en bij Winkelcentrum Kronenburg vanwege sinterklaasinkopen, was afgelopen weekend één van de redenen voor verkeersproblemen rond Monster Jam.

9 december