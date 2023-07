Gelukt! De auto is gerepareerd. Pech: de auto vliegt tijdens de proefrit in brand

Wat rijdt daar nou over straat? Een ‘duurzaam­heids­keet’, vanaf nu te zien in heel Overbetuwe

Kijk niet raar op als je de komende jaren een vrolijk versierde bouwvakkerskeet tegenkomt in Overbetuwe. Bouwlieden tref je er niet aan, het is namelijk een ‘duurzaamheidskeet’. Zaterdag is-ie officieel in gebruik genomen in Elst.