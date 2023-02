Gemeente Arnhem geeft een euro per inwoner voor slachtoffers aardbeving

,,Als gemeente vinden we het belangrijk om een financiële bijdrage te leveren”, laat wethouder internationale samenwerking Maurits van de Geijn woensdagavond weten. ,,Onze steun en gedachten gaan uit naar iedereen die door deze natuurramp getroffen is of erbij betrokken is. Wij wensen hen veel sterkte toe in deze onzekere tijd.”

De impact die de natuurramp heeft op de Turkse en Syrische gemeenschap in Arnhem is het stadsbestuur niet ontgaan. ,,Deze ramp treft veel Arnhemmers”, ziet Van de Geijn. Hij heeft het in de eerste plaats over hen die familie, vrienden en kennissen hebben in het getroffen gebied. ,,Ook van andere inwoners vernemen we dat zij intens meeleven”, aldus de wethouder.