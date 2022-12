Gemeente moet in 2023 meer asielzoekers een woning geven; bijna verdubbeling ten opzichte van 2022

Met Video ‘Bohe­mian Rhapsody’ nummer 1 in de Top 2000? Niet in Rozendaal. Dat laat zich van zijn zwarte kant zien

ARNHEM - Als Arnhemmer Morad el Ouakili op oudjaarsavond mag aftellen naar de nummer 1 van de Top 2000, noemt hij met Queens ‘Bohemian Rhapsody’ meteen de favoriet van zijn plaatsgenoten. In veel gemeenten, zo ook in Renkum en Rheden, staat dat nummer met stip op de eerste plaats. Alleen niet in... Rozendaal.

