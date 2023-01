Gemeentelijke belastingen: zoveel betalen Arnhemmers in 2023

indebuurtRioolheffing, hondenbelasting, afvalstoffenheffing en belastingen met betrekking tot wonen; om de stad leefbaar te houden betaal je gemeentelijke belastingen in Arnhem. Hier een overzicht met hoeveel je in 2023 moet neertellen als inwoner van Arnhem.

Onroerendezaakbelasting (OZB)

De OZB is een belasting op onroerende zaken. Wat zijn onroerende zaken precies? Gebouwen en de grond waarop die staan. Je betaalt OZB je als je eigenaar bent van een woning of als je een gebruiker bent van een bedrijfspand (niet-woning).

De OZB betaal je in combinatie met de rioolheffing en afvalstoffenheffing. Ook de hoogte van de OZB hangt af van een percentage van de WOZ-waarde. Dit zijn de percentages:

Eigenaar woning: 0,1285% Eigenaar niet-woning: 0,6073% Gebruiker niet-woning: 0,2024%

Let op: de onroerendezaakbelasting gaat de komende vier jaar elk jaar omhoog. Alles wat je daarover wilt weten lees je in dit artikel over de OZB.

Rioolheffing

Arnhemmers die in bezit zijn van een pand betalen rioolheffing. De hoogte van de heffing hangt af van het percentage van de WOZ-waarde. Dit zijn de huidige percentages:

Eigenaar woning: 0,0307% Gebruiker woning: 0,0307% Eigenaar niet-woning: 0,0643% Gebruiker niet-woning: 0,0643%

Volledig scherm Een huis in de Arnhemse wijk Sint Marten. © indebuurt Arnhem

Roerende zaakbelasting

Heb je een woonschip of een ander soort roerende woon- of bedrijfsruimte? Dan betaal je in Arnhem roerende zaakbelasting (RZB). De hoeveelheid RZB die je betaalt wordt berekend op basis van economisch verkeer. De percentages zijn als volgt:

Eigenaar woning (bijvoorbeeld een woonschip): 0.1285% Eigenaar niet-woning: 0,6073% Gebruiker niet-woning: 0.2024%

Hoeveel je precies moet betalen staat op de aanslag gemeentelijke belastingen die je vaak in februari ontvangt. Wil je meer weten over de RZB in Arnhem? Check dan de site van de gemeente.

Afvalstoffenheffing

Sinds 2021 betaal je in Arnhem niet meer per zak restafval, maar een vast bedrag per jaar. Woon je alleen dan betaal je in 2023 220,80 euro. Heb je een huishouden met meerdere personen dan is dat bedrag 294 euro.

Heb je een laag inkomen? Dan kan het zijn dat je geen afvalstoffenheffing hoeft te betalen. Of dit ook voor jou geldt check je hier.

Volledig scherm Vuilnis achter het voormalige Rembrandt Theater in Arnhem. © indebuurt Arnhem

Hondenbelasting

In sommige gemeenten in Nederland betaal je belasting voor het bezitten van een hond. Arnhemmers hebben geluk, want hier hoeft dat niet. Scheelt alweer!