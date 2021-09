Gemeenten weren beleggers uit Oost-Nederland, maar helpt het de huizenmarkt echt?

Om starters meer kansen te geven op de overspannen huizenmarkt voeren steeds meer gemeenten in Oost-Nederland een zelfbewoningsplicht en een anti-speculatiebeding in, blijkt uit een rondgang van De Gelderlander, De Stentor en Twentsche Courant Tubantia . Dat geldt voor steden als Nijmegen, Arnhem en Enschede, maar ook Almelo, Deventer, Ede, Hengelo, Noordoostpolder, Rijssen-Holten, Wageningen, Wierden en Zeewolde maken gebruik van een zelfbewoningsplicht of doen er onderzoek naar. In Zwolle is de zelfbewoningsplicht al ruim één jaar van kracht en ziet wethouder Ed Anker daadwerkelijk ‘een zichtbaar positief effect’.

Niet iedereen enthousiast

Een gemeente moet goed kunnen onderbouwen in welke wijken of buurten ze dit wil toepassen en waarom. Bijvoorbeeld als de leefbaarheid onder druk staat.



,,We kunnen het niet zomaar voor de hele stad van toepassing verklaren”, zegt de Arnhemse woonwethouder Ronald Paping. In Utrecht is er wel een voorstel om het voor de hele stad in te voeren, om te voorkomen dat beleggers naar andere stadsdelen uitwijken.



Hoewel de zelfbewoningsplicht als het nieuwe wapen tegen huisjesmelkers wordt gezien, waarschuwen experts voor negatieve bijeffecten. Een zelfbewoningsplicht voor de hele gemeente kan de huurprijzen van bestaande huizen wel eens flink opdrijven, zo waarschuwt de Nijmeegse hoogleraar Erwin van der Krabben.



,,Invoeren van een zelfbewoningsplicht kan alleen voor nieuwe aanvragen. Dat vinden bestaande particuliere verhuurders uiteraard fijn, want de krapte stijgt en zij kunnen hun huren verder omhoog doen.”