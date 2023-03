Geplaagde spits Bialek trefzeker voor Vitesse in oefenduel met Heerenveen

Vitesse speelde het oefenduel in Friesland vooral met reserves. Vanwege de interlandweek ontbraken doelman Kjell Scherpen en Million Manhoef (Jong Oranje), Matus Bero (Slowakije), Carlens Arcus (Haïti), Kacper Kozlowski (Polen) en Gabriel Vidovic (Jong Kroatië). Uiteindelijk waren Dominik Oroz en Maximilian Wittek, de laatste is voor de competitie nog geschorst, de basisspelers aan Arnhemse kant die ook in Heerenveen begonnen.

Na rust deden Nicolas Isimat-Mirin, Marco van Ginkel en Melle Meulensteen nog mee. Isimat-Mirin verliet voortijdig ook weer het veld.

Van Duivenbooden spits

Bialek speelde de gehele wedstrijd. Hij startte niet in de spits. Coach Phillip Cocu experimenteerde in Friesland met de aanval. Daar liggen problemen voor Vitesse.

Voor het oefenduel begon Simon van Duivenbooden in de spits. Bialek, dit seizoen lang de targetman, begon als rechtsbuiten. En Mohamed Sankoh, onlangs nog startend tegen Sparta (3-1 nederlaag), was schaduwspits. Na rust stond Bialek in het centrum. Sankoh verhuisde naar rechts en Van Duivenbooden werd schaduwspits. Uiteindelijk was de Pool daar trefzeker.

Kansen Vitesse

Vitesse kreeg voor rust kansen. Sankoh met een kopbal op de lat en Van Duivenbooden met een hard schot van afstand waren dichtbij een goal voor Vitesse. Beste man aan Arnhemse zijde was Miliano Jonathans. Het talent uit eigen stal toonde weer eens nadrukkelijk zijn klasse.

Na rust drong Heerenveen vaker aan en ontsnapte Vitesse ook. Van Duivenbooden miste in riante positie een kans voor Vitesse.

Doelpunten

Daarna sloeg Heerenveen toe. Na 70 minuten rondde Antoine Colassin van dichtbij af. Doelman Daan Reiziger, na rust de vervanger van Jeroen Houwen, had geen antwoord bij een rebound na een schot op de lat: 1-0.

Voor Vitesse leek de onmacht in de aanval zo ook in de oefenpot een nederlaag op te leveren. Zo werd een schot van Van Ginkel gekraakt en ontbeerde debutant Michael Dokunmu geluk. Bialek had daarbij in kansrijke positie te veel tijd nodig.

Toch scoorde de Pool later alsnog. De huurling van VfL Wolfsburg trok de stand na 88 minuten gelijk. Hij juichte nauwelijks, maar de goal was toch een opsteker voor de geplaagde spits: 1-1.

