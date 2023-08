Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Arnhem vandaag

Pijncen­trum begint te wennen aan nieuw onderkomen in Elst: ‘Ze hoeven niet meer de lift in’

Patiënten van het Pijncentrum in Rijnstate Elst die een operatie moeten ondergaan, hoeven alleen maar een deur door. De nieuwe verkoeverruimte grenst aan het operatiekamercomplex. ,,In tegenstelling tot in Rijnstate Velp hoeven ze niet meer een lift in. Bovendien zijn ze direct klaar voor de operatie. Ook dat is nieuw”, zegt teammanager Sabine Bloemberg.