Geslaagd voor het vmbo na twee moeilijke coronajaren: ‘Enorm, méga, súper opgelucht’

Fashion­rups­je Nooitge­noeg deelt vingers uit tijdens bruisende Nacht van de Mode in Klarendal in Arnhem

ARNHEM - Met een naaimachine waarmee ze continu in de weer was met vernieuwing van haar lijf stal kunstenares Doreen van der Meer zaterdagavond de show tijdens de Nacht van de Mode in de Arnhemse wijk Klarendal. Een catwalk met de laatste creaties zat er niet in, maar in de ateliers van het Modekwartier was het dringen geblazen.

12 juni