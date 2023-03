Gestaakt duel Eendracht-Elsweide wordt 20 april uitgespeeld

Met grootscha­li­ge nieuwbouw verdubbelt het dorp Wolfheze. ‘Maar de rust moet behouden blij­ven’

Een huis vinden is momenteel niet makkelijk. Voor mensen die graag in hun eigen regio blijven, is de zoektocht nóg lastiger. In Wolfheze, op het terrein van zorginstelling Pro Persona, komen daarom honderden nieuwe woningen. Die zijn vooral bedoeld voor starters.