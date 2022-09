Gevangenis Arnhem vergeet gedetineerde vrij te laten: man zat 49 dagen te lang vast

Ruzie over vlees ontploft: wereldbe­roem­de Amerikaan­se zangeres (75) uit Arnhems hotel gezet

De Amerikaanse zangeres Melanie (75), bekend van de wereldhits Beautiful people, Lay Down en Ruby Tuesday, beleefde een ‘horrible’ avond in het Bastion Hotel in Arnhem. Ze werd met haar koffers op straat gezet, haar zoon belandde in een politiecel. ,,Ik begrijp nog steeds niet wat er is gebeurd.”

28 september