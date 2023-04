Gevecht duurt tot de laatste snik: gebrek aan scorend vermogen zorgt voor zware overlevingsstrijd Vitesse

Laatste strijd jachtpaar­den op ‘prachtig’ Landgoed De Valouwe

Paarden in galop en springend over hindernissen, over een route van 2,5 kilometer door de natuur: Landgoed De Valouwe was zaterdag alweer voor het vierde achtereenvolgende jaar het decor voor het NK Jachtpaarden. Volgens de organisatie een ‘fantastische locatie’, maar het was wel de laatste keer: volgend jaar een nieuwe omgeving, elders in Nederland.