Gevluchte jongeren in Arnhems hotel waren de hele zomer creatief bezig: ‘Ik ben vooral trots op mijn fotocollage’

Poes Sofie (1) is beschoten met een luchtbuks: ‘Wie doet nou zoiets? We zijn echt pis- en pislink’

Liefst vier kogels had Sofie in haar lijfje. De éénjarige poes van Steven Manschot en Elle van As uit Laag-Soeren is beschoten met een luchtbuks. ,,Ongelooflijk. Wie doet nou zoiets?”