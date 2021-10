Gewapende mannen met elkaar op de vuist bij tankstation Arnhem; agent lost schot om gevecht te eindigen

ARNHEM - Agenten hebben een waarschuwingsschot gelost bij een vechtpartij in Arnhem in de nacht van zaterdag op zondag. De politie heeft zes aanhoudingen verricht en hamers, een boksbeugel en een ploertendoder in beslag genomen.