Gewonde door schietpartij in Arnhem, man opgepakt

Dat laat de politie zojuist weten. Vanwege het incident is een man aangehouden. De politie doet onderzoek naar zijn betrokkenheid.



Ten behoeve van het slachtoffer is een traumaheli ingezet. De gewonde is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van het letsel is nog geen duidelijkheid.



Met afzetlinten is een groot stuk van de omgeving afgezet. Over de aanleiding van het incident is vooralsnog niets bekend. Agenten zijn ter plaatse en zijn een onderzoek gestart. Een getuige laat weten dat er veel politie op de been is en dat agenten kogelwerende vesten dragen.



De politie roept getuigen die iets gezien hebben op om contact op te nemen.



Later meer.