Gewonde steekpartij Arnhem is 24-jarige Velpenaar; dader spoorloos

De verdachte nam na het steekincident, dat rond half acht gebeurde, de benen richting het centrum. Daar stal hij vermoedelijk een scooter van een maaltijdbezorger. De tweewieler werd later op de avond terug gevonden op Hoogte 80, in het noorden van Arnhem.



Of er verband is tussen de steekpartij en de scooterdiefstal is overigens nog niet zeker. Ook dat is bij de politie in onderzoek.



De 24-jarige Velpenaar, die gewond voor de supermarkt op straat lag en door omstanders werd geholpen, is voor onderzoek en behandeling naar ziekenhuis Rijnstate Arnhem gebracht.