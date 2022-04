Gezellige drukte bij Openluchtmuseum en Burgers’ Zoo: jonge zeekoe is publiekstrekker in dierenpark

ARNHEM - De eind december geboren zeekoe was afgelopen paasweekeinde een van de grootste publiekstrekkers in Burgers’ Zoo in Arnhem. Maar ook de jonge neushoorns en de pinguïns trokken drommen mensen naar de dierentuin.

Buurman het Nederlands Openluchtmuseum sprak eveneens van gezellige drukte en een gemoedelijke sfeer. ,,Het was een heel mooi paasweekeinde”, aldus woordvoerder Carola van der Woude. ,,Wij hebben over vier dagen extra veel bezoekers gehad omdat het vrijdag ook al mooi weer was.”

Traditie

Over vier dagen verspreid, noteerde het Openluchtmuseum 12.000 bezoekers. Zondag kwamen circa 4500 mensen een kijkje nemen. ,,Net als rond de kerstdagen zagen wij veel families in het park. Dat is bij ons toch wel traditie”, zegt Van der Woude. Ook kwamen veel bezoekers af op de activiteiten die worden georganiseerd ter gelegenheid van het themajaar Vrijheid.

Bij Burgers’ Zoo passeerden ook duizenden mensen de kassa’s. Het dierenpark noemt tijdens het seizoen nooit cijfers. ,,Wij zijn dik tevreden, maar extreem druk was het niet. We hebben weleens drukkere dagen gehad, waarop we ook de ingang aan de Cattepoelseweg open maakten. Daar kan ook worden geparkeerd. We spreiden zo het publiek en we ontlasten de wijk. Maar dat was nu niet nodig”, zegt woordvoerder Bas Lukkenaar.

Jonge neushoorns

Door het mooie weer waren vooral de buitenactiviteiten druk. Zo kozen veel bezoekers voor de safari. De aandacht ging vooral uit naar de jonge neushoorns. Twee volwassenen mannetjes verhuizen binnenkort vrijwel zeker naar het dierenpark Wildlands in Emmen.



In het mangrovebos was het een drukte van belang bij de drie zeekoeien. Het was soms zelfs dringen geblazen. Sinds hun verhuizing van het troebele water in Burgers’ Bush naar het heldere water van Burgers’ Mangrove zijn de dieren goed te zien. Lukkenaar: ,,De zeekoe is een diersoort die zich niet makkelijk voortplant. Daarom is het heel bijzonder dat je bij ons nu een jonge zeekoe kunt zien.”