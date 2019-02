Goed nieuws: zieke olifant Rekka (52) uit Arnhem aan de beterende hand

Man die in Arnhem uit raam sprong was slachtof­fer van overval, meent OM

12:01 ARNHEM - De man die zaterdagavond 20 oktober uit een raam sprong op de hoek van de Spijkerlaan met de Steenstraat in Arnhem, was in de val gelokt en overvallen. De sprong was een vlucht via het raam. Dat denkt het Openbaar Ministerie (OM). Het OM vervolgt de bewoner van het pand (20), nog een Arnhemmer (ook 20) en een Amsterdammer (21) wegens de overval.