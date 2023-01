Goed om te weten: dit is er sinds 1 januari anders bij het kopen van een huis in Arnhem

indebuurtOf je nou een starter bent of niet: bij het kopen van een huis komt veel kijken. Niet alleen vanwege de gekte op de huizenmarkt, maar ook omdat je met veel factoren rekening moet houden. Sinds 1 januari is het een en ander veranderd. Daarom is het goed om te weten waar je op moet letten bij het kopen van een huis in Arnhem.

Hypotheekverstrekkers in Arnhem

Stap één bij het kopen van een huis is op een rijtje zetten wat je wilt. Zodra je je wensen helder hebt, start het volgende onderdeel: een budget vaststellen. Dat is niet gemakkelijk en zeker niet als je voor het eerst gaat kijken. Het is daarom belangrijk om op tijd met een hypotheekverstrekker in gesprek te gaan om te weten wat er voor jou mogelijk is. Je kunt online een rekentool invullen, maar ook een afspraak maken bij een van deze lokale hypotheekverstrekkers of een grote bank. In Arnhem kan je in 2023 bij onder meer de volgende instanties terecht:

De Hypotheker – Steenstraat 9A Huis & Hypotheek Arnhem – Kerkstraat 25 De Hypotheekshop Arnhem Galgenberg – Beethovenlaan 62 Het Hypotheekhuis – Jansplaats 29 Freek Hypotheek – Velperplein 19 Hypotheek Visie Arnhem – Velperplein 11 De Hypotheekshop – Ella Fitzgeraldstraat 37

Starterslening

In sommige steden kun je naast een hypotheek ook een starterslening aanvragen bij de gemeente. En kopers in Arnhem hebben geluk: hier kan dat ook!

Wat is een starterslening?

Een starterslening is bedoeld om starters in Arnhem een handje te helpen bij de huizenzoektocht. De lening staat los van je hypotheek en overbrugt het verschil tussen de aankoopkosten van de woning en het bedrag dat je maximaal kan lenen. De looptijd van de lening is dertig jaar.

Een voorbeeld

Hoe werkt dat dan? Hier is een voorbeeld. Stel, jouw droomhuis in de Klaverstraat in Arnhem-Zuid kost 250.000 euro, maar met jouw inkomen kun je maximaal 235.000 euro lenen. Dan kun je de aanvullende 15.000 euro vanuit de starterslening financieren. De eerste drie jaar betaal je over de starterslening van 15.000 euro geen rente en aflossing.

NHG-grens

Als je een woning in Arnhem koopt, kun je ervoor kiezen om een hypotheek met NHG-garantie te nemen. Sinds 1 januari 2023 is de Nationale Hypotheek Garantie (beter bekend als de NHG-grens) omhoog gegaan van 355.000 euro naar 405.000 euro.

Dit betekent de NHG-grens

Wat is de NHG-grens ook alweer? Stel je voor dat je een huis in Alteveer gekocht hebt en je betaalt netjes elke maand je hypotheek. Helaas verandert je situatie, want je raakt je baan kwijt. De hypotheek is plots te hoog en je krijgt je financiën niet op orde. Je besluit daarom je huis te verkopen, maar helaas krijg je minder voor je huis dan dat je ervoor betaald hebt. De NHG kan dan een restschuld kwijtschelden. Je moet dit wel in je hypotheekvoorwaarden hebben opgenomen. Je komt alleen in aanmerking voor deze voorwaarden als de huizenprijs maximaal 405.000 euro is.

Gemiddelde huizenprijzen in Arnhem

Je weet inmiddels wat je kan lenen. Komt dat een beetje overeen met de gemiddelde prijs in deze regio? In het laatste kwartaal van dit jaar betaalden mensen in regio Arnhem-Nijmegen gemiddeld 378.710 euro voor een huis. Dat is minder dan vorig jaar, want toen was de gemiddelde verkoopprijs 404.980 euro. Als je een huis wilt kopen in Arnhem ben je nu dus voordeliger uit dan vorig jaar.

Makelaars in Arnhem

Inmiddels weet je hoeveel je kan lenen en begint het echte werk: zoeken naar een droomhuis. Je kunt zelf rondkijken, Fundalijstjes van indebuurt bekijken en misschien ook de hulp van een Arnhemse makelaar inschakelen. In Arnhem zijn verschillende makelaarskantoren:

BMV woningmakelaars; Wouter Boekschoten makelaars, taxateurs & adviseurs; Roel Willemsen garantiemakelaars; Makelaarshuys Kuyk van Oldeniel; Willemsen Makelaars; Zigt Makelaars & Hypotheekadvies.

Biedlogboek

Als je een bod uitbrengt, hoop je natuurlijk op een goede uitslag. Helaas is dat in de huidige markt niet vanzelfsprekend. Als je misgrijpt en wil weten hoe dat zit, kun je het biedlogboek opvragen.

Dat zit als volgt: als een bod geaccepteerd wordt en het koopcontract is getekend, gaan er eerst drie dagen bedenktijd in. Tijdens die drie dagen kan een koper zich terugtrekken. Als dat niet het geval is, is de koop na die drie dagen officieel.

Vanaf dat moment kan iedereen die een bod heeft gedaan het biedlogboek opvragen. Daarin zie je alle biedingen die zijn gedaan. Het biedlogboek is wel geanonimiseerd, dus je hoeft niet bang te zijn dat iedereen jouw informatie ziet! Het biedlogboek is sinds 1 januari verplicht voor alle makelaars die bij de Nederlandse Vereniging voor Makelaars (NVM) zijn aangesloten. Meer over het biedlogboek lees je hier.

Je huis (in gedachte) inrichten

Is het gelukt om een woning in Arnhem te kopen? Gefeliciteerd, de champagne kan gepopt worden! Het stressvolle en administratieve gedeelte is voorbij, het is nu de tijd van genieten. Zo kun je de Arnhemse winkels en bouwmarkten afstruinen en inspiratie opdoen bij bijvoorbeeld Gamma, Leenbakker of Loods 5. Daarnaast kun je ook schatgraven bij woonwinkels in de stad. Wat dacht je van Meijer & Floor of Loft?

Bonustip: deze stadsgenoten hebben hun huis (onlangs) prachtig ingericht. Kijk je mee?

Verhuisbedrijven

Na een tijdje is het tijd om de verhuisdozen in te pakken. Je kunt zelf gaan sjouwen, maar ook een verhuisbedrijf inschakelen. In Arnhem kun je terecht bij:

K.W Verhuizingen Derksen Verhuizingen Vlotweg Verhuizingen Seniorverhuizer

Kosten van een verhuisbedrijf

Een Arnhemse verhuisbedrijf inschakelen is natuurlijk niet gratis. Volgens vergelijkingssite Sirelo zijn de kosten gemiddeld:

Eén verhuizer: 350 euro – 850 euro Twee verhuizers: 700 euro – 1.100 euro Drie of meer verhuizers: 1.050 euro – 2.500 euro

Ben je benieuwd waar je nog meer rekening mee moet houden als je gaat verhuizen naar of binnen Arnhem? Check deze lijst met tips.

