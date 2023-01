Goed voor je gemoed! Bij deze Arnhemse zaken huppelt een huisdier rond

indebuurtEven je hond uitlaten, lekker de kat knuffelen of lachen om het gekke half uurtje van je cavia, huisdieren zijn goed voor je gemoed. Ze zorgen voor een betere psychische gezondheid en verminderen eenzaamheid, meldt GGZnieuws.nl . Kun je wel wat vrolijkheid gebruiken? Bij deze winkels, horecazaken en kappers in Arnhem loopt een huisdier in de zaak.

BEER

In Klarendal vindt je koffiebar en cadeauwinkel BEER. De lekkernijen in de vitrine en de kleurrijke spulletjes in de zaak zijn vrolijkmakend, maar vriendelijke labrador Sjors tovert óók een glimlach op je gezicht.

Nook the salon

Een kapper waar een harige viervoeter rondloopt? Dat is Nook the Salon. De kapperszaak zit sinds april 2022 op de Nieuwstad 9 en hier huppelt een hondje rond! Volgens bezoekers van de salon is hij heel schattig, zo is te lezen in recensies op Google.

Nelson

Bij Nelson Bar en Restaurant geniet je niet alleen van koffie, lunch borrel en livemuziek, er huppelt ook een furry friend rond. Of nou ja, huppelt, Misspoes luiert het liefst lekker op stoelen of barkrukken.

Volledig scherm Misspoes van Bar Nelson. © Foto: Nelson

Nescio

Nescio in de Arnhemse wijk Sint Marten is een aanrader voor de vrijmibo, maar als het nog lang geen weekend is kan Pepper je opvrolijken. Dat is het zwart-witte hondje dat in de zaak rondloopt (of ligt).

Café Meijers

Café Meijers zit al ruim 80 jaar in de Beekstraat en is daarmee een begrip in de Arnhemse binnenstad. Je kunt hier terecht voor een kopje koffie, daghap of biertje, maar ook voor je dagelijkse dosis gelukshormoon ben je hier aan het goede adres. Kroegkat Frits is een écht gezelligheidsdier!

De Wasplaats

De Wasplaats is een wasserette, maar niet zomaar een! Je kan er ook binnenlopen voor een bakkie koffie of thee, een praatje of een knuffelsessie met hondje Tessa. Je vindt De Wasplaats aan de Klarendalseweg 439.

De winkel van Meneer Boymans

Meneer Boymans liep rond in een zaak in het centrum van Arnhem, maar deze boekenwinkel is inmiddels verhuisd. Is dit hondje nu weg?! Nee, geen paniek. Meneer Boymans loopt nu rond in de gelijknamige boekhandel in Doorwerth aan de Bachlaan op nummer 39. Dat is een kwartiertje rijden vanuit de binnenstad. Ook om blij van te worden: deze pluizige vriend heeft een eigen boekenreeks genaamd ‘Hondje de enige echte’

Volledig scherm Foto: indebuurt Arnhem © Meneer Boymans.

Waxxx kappers

Bij Waxx kappers vergezeld hondje Stof je tijdens je knipbeurt. De Australische herder is twee jaar oud. Op de Facebookpagina van Waxx staat dat ze van botten en lekker knuffelen houdt. Aaien maar!

De Schatkamer

Bij Kringloopwinkel De Schatkamer loopt een Mechelse herder rond. Zijn naam is Mike en volgens zijn baasje, eigenaar van de zaak, komen Arnhemmers speciaal naar de winkel in het Spijkerkwartier om even met deze viervoeter te knuffelen.

Brew2Cup

Voor je dagelijkse dosis endorfine kun je bij Brew2Cup terecht. Ze serveren koffie specialty coffee, dat is koffie die voldoet aan een hoge kwaliteitsnorm én je kan er knuffelen met Miss Hope.

Mis je iets in dit lijstje?

Goed om te weten: dit is geen compleet overzicht van zaken in Arnhem waar een huisdier rondloopt, maar lijstje met tips ter inspiratie. Deze bedrijven betalen er niet voor om in dit artikel voor te komen en indebuurt vult dit lijstje niet op verzoek aan. Een overzicht van alle horeca in Arnhem vind je in de gids. Staat jouw bedrijf daar niet tussen? Hier vraag je een gratis bedrijvenpagina aan.

Wil je jouw favoriete horecazaak in Arnhem tippen? Dat mag! Reageer dan onder dit bericht op Facebook of tip via dit formulier jouw lievelingsplekken in Arnhem.

