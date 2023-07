Tanken in Arnhem: deze pompstations zijn het goedkoopst

Bestuurder zwaarge­wond: auto vliegt uit bocht en landt onderstebo­ven in geitenwei

Een automobilist is zwaargewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Hoenderloseweg (N804) in Arnhem. Even voor 19.00 uur ging het mis. De auto vloog uit de bocht, miste drie grote bomen en landde ondersteboven in een geitenweitje.