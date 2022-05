Gradus maakte dodelijke val na leven vol tragiek: ‘Hij is nu bij z’n vrouw, moeder en kindjes’

De twee agenten staan midden in de nacht aan de deur. Roswitha Stoks (29) zit in de woonkamer, als wordt aangeklopt. Ze beseft meteen dat er iets goed mis is. ,,Ik zei: ‘Zeg het maar. Er is iets met papa gebeurd, hè?’ De agenten zeiden dat het verstandig was dat ik iemand zou bellen. Ik antwoordde: wie moet ik bellen, mama of papa? Mijn moeder is ook al dood.”

‘Een grote familie’

De Arnhemse doet haar verhaal aan de keukentafel. Halverwege de woonkamer is een klein altaartje ingericht met een grote portretfoto van Gradus Stoks. Tweeënhalve week geleden kwam hij om het leven tijdens zijn werk als industrieel schoonmaker bij het Helmondse textielbedrijf Vlisco. Hij viel vanaf vier meter hoogte naar beneden, landde op zijn hoofd en was op slag dood.



Gradus was een volbloed Arnhemmer, geboren en getogen in de Rijnwijk. De typische ons-kent-onsvolksbuurt aan de oever van de Rijn telt 58 huizen. Gradus kende iedereen, iedereen kende Gradus.



Daar, op de stoel voor zijn eigen voordeur, was hij gelukkig. ,,De wijk is eigenlijk één grote familie”, vertelt Roswitha. ,,Hij heeft mijn moeder daar leren kennen toen hij 7 of 8 jaar oud was. Ze waren eigenlijk altijd bij elkaar en hebben elkaar nooit meer losgelaten.”