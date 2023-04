Grensgeschil tussen Overbetuwe en Arnhem zwelt aan: ‘Er is enorme woningnood in Arnhem’

Opvang Oekraïense vluchtelin­gen op omstreden grond nadert voltooiing, zowel uit Arnhem als Elst bezwaren

In mum van tijd zijn ze afgelopen week geplaatst: de kolossale barakken aan de rand van Arnhem, nabij Elst, waar dit voorjaar 150 vluchtelingen uit Oekraïne worden opgevangen. Wanneer de tijdelijke opvang in de Schuytgraaf exact open gaat, is nog niet duidelijk. Zowel vanuit Arnhem als Elst klinkt er bezwaar.