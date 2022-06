Groeiende armoede door crises zorgt voor massa’s tweedehands kleding in Arnhem, wachttijd stijgt

met video Treinmachi­nist in opleiding op Arnhem Centraal: ‘Meest dynamische kantoor van Nederland met iedere dag een nieuw uitzicht’

ARNHEM De verslaggever staart wat onwennig naar de stuurknuppel van de machinist als hij net plaats heeft genomen achter de treinsimulator waarmee de NS op tournee in het land is om personeel te werven. Machinist en instructeur Mark van Dooren maant tot spoed, ook omdat het storm loopt van mensen die even voor machinist willen spelen. ,,Effe snel weg van die overweg.”

