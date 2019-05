GroenLinks draagt Jan van der Meer voor als gedeputeerde in Gelderland

column Zelf dacht ik lang: samenwonen is het tegendeel van vrijheid

10 mei Vorige maand kwam ik op zomaar een zaterdag steeds dezelfde vagina tegen. Eerst ’s middags, in de binnenstad. ’s Avonds zag ik de vagina in ’t Taphuys. Het was een erg grote vagina, uit het wijd open staande vrouwelijke geslacht stak een bierdrinkend mannenhoofd. Geen hallucinatie: het betrof een man in vaginapak. Waarschijnlijk ging de man trouwen en vierde hij zijn vrijgezellenfeest in Arnhem. Dat vaginapak was een cadeautje van zijn lachende vrienden.