GroenLinks en PvdA halen samen meer dan kwart van stemmen in Arnhem, BBB en Volt vallen op

Samen zijn de twee linkse partijen, die in aanloop naar de verkiezingen een gezamenlijke campagne voerden, goed voor meer dan een kwart van de stemmen in Arnhem.

BBB kwam met 13,2 procent als derde partij binnen in de stad, gevolgd door de VVD, Partij voor de Dieren en D66. Zowel de VVD als D66 verloren 2,5 procent. De grootste teruggang was er voor Forum voor Democratie, dat van 11,7 naar 3,4 procent ging.

Hogere opkomst

Het opkomstpercentage in Arnhem bedroeg dit jaar 52,2 procent. Dat is 1,3 procent meer dan in 2019. De gemeente zette in aanloop naar de verkiezingen voor Provinciale Staten en de waterschappen lokale bekenden als Vitessenaren Edward Sturing en Paskie Rokus in om zoveel mogelijk inwoners naar de stembus te krijgen.