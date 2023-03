GroenLinks opnieuw de grootste in Renkum; BBB streeft VVD nipt voorbij en wordt de tweede partij

GroenLinks heeft bij de Provinciale Staten Verkiezingen in Renkum opnieuw de meeste stemmen gekregen. Van alle kiezers kleurde 14,9 procent een hokje rood voor een kandidaat van die partij. De grote landelijke winnaar BBB verslaat nipt de VVD en is de tweede partij van de gemeente.

De partij van Caroline van der Plas haalde in Renkum 12,4 procent van de stemmen op, de VVD bleef steken op 12,3 procent. Forum voor Democratie is ook hier de grote verliezer van de stembusgang. Stemde in 2019 nog 10,8 procent van de Renkumers op de partij van Thiery Baudet, woensdag was dat niet meer dan 2,4 procent.

De opkomst, die in 2019 met 64,4 procent al boven het landelijke gemiddelde zat, was woensdag groter dan vier jaar geleden. Voor de Statenverkiezingen bracht in Renkum 67 procent van de kiesgerechtigden een stem uit.

In 2019 zegevierde GroenLinks in de Renkumse dorpen ook bij de Provinciale Statenverkiezingen, met 17,6 procent van de stemmen. De partij levert ten opzichte van dat jaar wel wat in. De PvdA, waarmee GroenLinks samenwerkt, groeide licht in Renkum: van 9,1 procent naar 10,8 procent. Ook voor de Partij voor de Dieren is er lichte winst.

De VVD haalde in 2019 als nummer twee van Renkum een stemmenpercentage van 16,1 procent en deed het woensdag dus minder goed. Dat geldt ook voor andere partijen in het kabinet. D66 daalt van 10,9 procent naar 9,4. Het CDA ziet het stemaandeel zakken van 8,8 naar 5,9 procent. Alleen de ChristenUnie boekt (lichte) winst: van 4,2 procent in 2019 naar 4,4 procent nu.

Nieuwkomers JA21 (3 procent) en Volt (5,1 procent) doen het beter dan bijvoorbeeld ONS Gelderland (0,4 procent) en Belang van Nederland (0,5 procent).

