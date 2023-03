GroenLinks uit zorgen over arbeidsmigranten op Kop van Deelen

Robin Bongers-Karmaoui, gemeenteraadslid namens GroenLinks in Ede, maakt zich zorgen over de leefomstandigheden van arbeidsmigranten in hun onderkomen op de Kop van Deelen. Hij heeft het college van burgemeester en wethouders vragen gesteld.

Bongers-Karmaoui uitte zijn zorgen naar aanleiding van een artikel in De Gelderlander. Daarin klaagden arbeidsmigranten steen en been over hun huisvesting op het complex tussen Ede en Arnhem. Het is er volgens hen krap, gehorig en ligt op kilometers afstand van winkels en andere voorzieningen. Samen met vele anderen delen ze een keuken en badkamers.

Voor ruim 400 euro per maand krijgen ze een bed op een krappe tweepersoonskamer. Kastruimte is er in veel kamers soms alleen onder het bed. Wie vertrekt, is zijn baan kwijt. Ze spreken zelfs van moderne slavernij.

Geen klachten bij B en W

Burgemeester en wethouders wijzen er in hun antwoord op dat de zaak bekend is, maar dat ze zelf geen klachten over de huisvesting hebben ontvangen. Ook vinden ze dat huisvesting in eerste instantie de verantwoordelijkheid is van de verhuurder/pandeigenaar en daarnaast van de werkgevers van de arbeidsmigranten, in dit geval Wehkamp.

De gemeente controleert de bij haar bekende locaties waar buitenlandse arbeiders wonen. Daarbij wordt ook gekeken naar de leefomstandigheden en wordt ook gesproken met de inwonende arbeidsmigranten. In geval van misstanden worden de aanbieders van woonruimte zo nodig aangesproken om daar wat aan te doen.

Zorgen overbrengen

In het geval van de Kop van Deelen is hier volgens B en W dus niets van gebleken. Na de vragen van Bongers-Karmaoui zegt het college dat ze naar aanleiding van zijn klachten contact op zal nemen met het betreffende uitzendbureau en zijn zorgen kenbaar maken.

Op het complex wonen 341 arbeidsmigranten. Binnenkort komen er ook tweehonderd asielzoekers.

