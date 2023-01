GroenLinks Westervoort wil dunning bomenrij Steenderens en Ganzenpoel tegenhouden

indebuurt.nl Syrische Roy opent eigen zaak in kledingre­pa­ra­tie in Arnhem: 'Een droom die uitkomt'

Vier jaar woont Roy Hassiko (45) in Nederland. Hij vluchtte vanuit Syrië naar Europa en settelde in Arnhem. De ondernemer kwam de nodige hindernissen tegen, maar dat weerhield hem er niet van om zijn ambities waar te maken. Hij begon een eigen zaak in kledingreparatie in Arnhem.

26 januari