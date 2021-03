Groot ongeluk op de A50 bij Renkum: twee zwaargewonden, snelweg richting Oss afgesloten

Daphne wandelt dagelijks met vijftien honden in Park Zypendaal. Volgens de gemeente Arnhem zorgt dat voor overlast

22 maart ARNHEM - De gemeente Arnhem wil in gesprek met lokale hondenuitlaarservices. Volgens de gemeente zorgen zij voor overlast in Arnhemse parken. Daphne Buijs (41), die als uitlaatservice tweemaal daags met een groep honden wandelt in Park Zypendaal, is zich van geen kwaad bewust.