Grote brand bij fietsenfabriek Gazelle in Dieren onder controle

Het vuur woedde in het dak van een loods waarin banden en velgen zijn opgeslagen, aldus een woordvoerder van de brandweer. De loods ligt achter het hoofdgebouw.



Omdat het gaat om een pand met een hoog plafond, werd besloten op te schalen naar ‘zeer grote brand’. De brandweer zette onder meer twee hoogwerkers in om het vuur te bestrijden. De korpsen van Dieren, Rheden en Doesburg waren betrokken bij de bestrijding.



Volgens de woordvoerder van de brandweer is het personeel in veiligheid gebracht. De brand was kort voor 15.00 uur onder controle, maar het sein ‘brand meester’ was toen nog niet gegeven. De rookontwikkeling was rond 15.30 uur zo goed als verdwenen.



Een woordvoerder van Gazelle bevestigt dat het vuur op het dak van het pand is ontstaan. De precieze oorzaak is niet bekend. Op het dak liggen zonnepanelen, maar het is volgens de woordvoerder te vroeg om te zeggen of daarmee iets mis is gegaan.



Enkele honderden personeelsleden zijn naar huis gestuurd. Gazelle verwacht dat er morgen wel gewoon gewerkt kan worden. Er werken in totaal 350 mensen bij het bedrijf.