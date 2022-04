Grote brand in centrum van Arnhem: 50 woningen ontruimd, verkeer ontregeld: ‘Het was een enorme explosie’

Met video / UpdateARNHEM - Bij een meubel- en beddenzaak aan de Boulevard Heuvelink in het centrum van Arnhem is in de nacht van donderdag op vrijdag een grote brand uitgebroken. Doordat de vlammenzee zich snel verspreidde, zijn ook nabijgelegen panden ontruimd. Zo'n 50 mensen werden geëvacueerd en zijn opgevangen in het Stadskantoor.