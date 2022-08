Grote drugsvangst in Rotterdamse haven: 1516 kilo coke in partij hout die naar Arnhems bedrijf zou gaan

Arnhems Watermuse­um als aangename schuilkel­der bij hittegolf: ‘Dat het hier zo koel is, wisten we niet’

ARNHEM - Wat ga je in het weekeinde naartoe als het buiten meer dan dertig graden is? Het deels ondergronds gelegen Watermuseum in Arnhem blijkt een prima schuilkelder te zijn tijdens een hittegolf. ‘Het is hier lekker koel en actueel.’

14 augustus