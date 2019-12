Grote schade door uitslaande brand in ABC Restaurant Velp: N324 nog afgesloten

Arnhem zegt contract op met Zorggroep Kans; twijfels over zorg en bestedin­gen

8:52 ARNHEM - Zorggroep Kans mag geen diensten meer leveren in opdracht van de gemeente Arnhem. Die beëindigt het contract nu de instelling aan een andere ondernemer is verkocht en na signalen over de slechte kwaliteit van de aan met name jeugdigen geleverde zorg.