Grote uitslaande brand woedt in drie woningen op de Geitenkamp in Arnhem

Arnhemmer in Frankrijk geroemd om restaura­tie van 1300 jaar oud klooster­com­plex in Faverney

ARNHEM - De Arnhemmer Wim Lijftogt (60) is een held in Frankrijk. ‘Monsieur Courage’ heeft zeer recent de regionale en landelijke pers in Frankrijk gehaald met de vrijwel voltooide restauratie van een kloostercomplex uit de 8ste-eeuw in Faverney, nabij Nancy. Vier maanden lang wordt het 1300-jarig bestaan van de immense abdij gevierd.

6 juli