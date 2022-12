Grote verkeersproblemen in ochtendspits; Gelderse wegenkaart kleurt rood en oranje

Portaal koopt wooncom­plex bij Winkelcen­trum Rijkers­woerd om te voorkomen dat de huren de pan uit rijzen

ARNHEM - Portaal Arnhem is de nieuwe eigenaar van het appartementencomplex Cabaret boven Winkelcentrum Rijkerswoerd in Arnhem-Zuid. De corporatie heeft de veertig woningen in het gebouw gekocht van investeringsmaatschappij Prime Pitch ‘om ze ook in de toekomst te behouden voor de sociale doelgroep’.

