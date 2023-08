Grote waterlekkage: code rood voor spoedeisende hulp ziekenhuis Rijnstate

De afdeling spoedeisende hulp van ziekenhuis Rijnstate in Arnhem is in de nacht van zondag op maandag ontruimd omdat er een grote waterlekkage is. Op de verdieping boven de nooddienst is een waterlekkage die nog niet gedicht is.