Grote zoekactie naar drenkeling in de Rijn bij Arnhem afgebouwd

Voor zover bekend is er geen slachtoffer gevonden. Onduidelijk is of er wel iemand te water is geraakt.

Er werd langs de oevers gezocht over een lengte van enkele kilometers, maar de zoektocht concentreerde zich eind van de middag op een plek ter hoogte van de Groene Weide in Malburgen-Oost. Er werd gezocht met vijf boten, van brandweer, politie en Rijkswaterstaat. De politie zette onder meer een helikopter in om mee te helpen zoeken, maar die was al eerder vertrokken.



Aanleiding voor de zoekactie was een melding dat in Arnhem-Zuid iemand het water is ingegaan van wie niet duidelijk is dat hij of zij ook weer aan land is gegaan, zegt een woordvoerder van de politie.