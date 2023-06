Gruwelijke geheime gebeurtenis in de bossen: toch kijken hier miljoenen mensen naar uit

Kunstexpo­si­tie van Veluwezoom vormt ode aan landschap: ‘Pim Kwak had dit prachtig gevonden’

Pim Kwak had dit moeten zien. De in 2021 overleden Doorwerthenaar droomde ervan zijn kunstcollectie tentoon te stellen voor publiek. Dat lukte hem niet. Nu is een groot deel van zijn verzameling te zien in de Concertzaal in Oosterbeek. ,,Dat had Pim prachtig gevonden.”